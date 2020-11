Rapallo: contagiati Villa Tasso, il Comune chiede spiegazioni

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Negli scorsi giorni la Società Kcs, affidataria dei servizi di gestione della Residenza Protetta Villa Tasso , di proprietà del Comune di Rapallo, ha comunicato, anche tramite il proprio Dirigente Sanitario, di non garantire i servizi affidati in considerazione della difficoltà di assicurare la presenza del personale (OSS, infermieri) previsto poiché il proprio organico risultava ridotto, a causa dell’infezione Covid-19, oltre al 50% e non era possibile provvedere alle sostituzioni del medesimo.

Anche gli ospiti risultavano positivi al test in numero elevatissimo (13 su 15), di cui 3 con manifestazioni attive. I servizi di ASL4 , che con l’occasione desideriamo ringraziare, prendevano immediatamente in carico la situazione trasferendo gli ospiti asintomatici in strutture atte alla loro accoglienza mentre i soggetti sintomatici venivano trasferiti presso le strutture ospedaliere della medesima ASL , che con nota prot n 0045135 del 11/11/2020 ne informava la scrivente Amministrazione.

Allo stato dei fatti, la Civica Amministrazione non può che prendere atto di quanto verificatosi precisando di aver provveduto a chiedere maggiori dettagli alla società Kcs riservandosi , con l’ausilio tecnico dell’autorità sanitaria, ogni ulteriore azione volta a verificare la rispondenza dell’operato ai protocolli vigenti.