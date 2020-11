Orientamenti: oltre 14.000 i visitatori della piattaforma

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

La terza giornata del 25° Salone Orientamenti si è svolta nel segno del tema della sostenibilità e la conferma di numeri di partecipazione davvero importanti. Il dato parziale alle ore 17

30 evidenzia: 14.218 visitatori della piattaforma http://SaloneOrientamenti.it (per 187.996 visualizzazioni). In 5.003 si sono collegati sulla pagina facebook e 980 sul canale youtube. Sono stati 8.324 i partecipanti agli Webinar mentre in 5.173 si sono collegati sul sito istituzionale (per 15.152 visualizzazioni). Più di 25.000 i contatti sul canale 11 della Tv per un totale pari a 58.698.

In primo piano il forum “Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile” in cui è stata presentata in anteprima “A-World”

la App selezionata dalle Nazioni Unite che guida le persone a vivere in modo sostenibile. Una “prima assoluta” in Italia

lanciata proprio al Salone Orientamenti grazie alla collaborazione con Porto Antico Spa.

“E’ un segnale importante – sottolinea Ilaria Cavo

assessore a formazione

istruzione e politiche sociali – Abbiamo colto l’idea di Porto Antico di lanciarlo al Salone perché questo è un tema che i giovani sentono vicino. Abbiamo insegnato a scaricare una App può guidarli nel risparmio dell’anidride carbonica dell’acqua e dell’energia suggerendo una serie di comportamenti virtuosi. E’ il modo migliore di rispettare l’ambiente

e ha l’imprimatur delle Nazioni Unite. Non solo i cinque studenti più virtuosi alla fine di novembre saranno premiati con colloqui con i migliori manager nel loro settore preferito: al valore della sostenibilità abbiamo unito quello della ricerca di un percorso professionale”.

Porto Antico è il primo sito al mondo in cui l’app A-WORLD

riconosciuta dalle Nazioni Unite è stata lanciata. “La scelta è avvenuta in considerazione degli importanti interventi realizzati in tema di sostenibilità” spiega Alberto Cappato direttore innovazione

sviluppo e sostenibilità di Porto Antico. “La sostenibilità fa bene al pianeta a tutti noi ma anche ai conti economici delle aziende. In pochi giorni sono già 1690 le azioni fatte da utenti che hanno scaricato AWorld in Porto Antico. Ad ogni azione corrisponde un gesto un comportamento sostenibile con conseguenti kg di CO2 risparmiati (1010 kg) litri di acqua risparmiati (269 mila) 533 kwh risparmiati. Siamo solo all’inizio e la risposta è importante. Il primo obiettivo è risparmiare 25.000 kg di Co2”.

A presentare A-WORLD (scaricabile al link https://actnow.aworld.org/?_branch_match_id=855408185059015137) nell’ambito del forum “Cambiamento Climatico e Sviluppo Sostenibile” sono stati Alessandro Armillotta e Marco Armellino fondatori della App che hanno raccontato ai ragazzi in cerca di orientamento le esperienze e le scelte di business che hanno portato alla nascita dell’App. Al loro fianco anche Enrico Giovannini (Presidente Asvis) Matteo Cavalleroni (Founder Teksea) Andrea Grieco (Sustainability & Sdgs Consultant at Will Media) e l’influencer Mente Nomade.



Nella giornata si è parlato anche di “Nuove professioni della Green Economy” e “Arte cultura e spettacolo nell’epoca del lockdown”. Importanti testimonial hanno raccontato come sono cambiate le cose in un comparto molto importante e fortemente penalizzato dall’emergenza covid. Sono intervenuti tra gli altri Davide Livermore (Direttore Teatro Nazionale)

Claudio Orazi (Sovrintendente Teatro Carlo Felice) Serena Bertolucci (Direttrice Palazzo Ducale) e gli attori Maurizio Lastrico Carola Marullo

Lucia Fontanelli.

Numeri importanti anche per l’International Career Day di Orientamenti

promosso da Regione Liguria in stretta collaborazione con i Centri per l’Impiego liguri con il supporto dell’Università di Genova nell’ambito dell’European Job Days tenutosi il 10 e 11 novembre. Sono state 60 le aziende che hanno aderito pari al 36% del totale dell’evento su scala europea con 234 annunci (il 35% del totale) e 1.100 posizioni offerte (pari al 31%). Il peso delle azinede liguri è evidente tanto più se si considera che questo dato è commisurato con quello complessivo delle altre 13 Regioni italiane e 12 Paesi europei.

Oltre 100 i webinar proposti nella terza GIORNATA AL ttp://SaloneOrientamenti.it.

Grande successo particolare per il team di #Progettiamocilfuturo che ha proposto “I genitori e l’aiuto alla scelta” con la collaborazione di Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e Città Metropolitana di Genova e gli interventi di Luisa Ribolzi (sociologa dell’educazione) Gianna Schelotto (psicologa) e Alice Barbieri (esperta di orientamento) . Una proposta consolidata e molto apprezzata che in questi tre giorni con tre eventi distinti ha totalizzato oltre 750 presenze e ne ha oltre 500 in lista di attesa per i prossimi appuntamenti del 16, 23,25 e 30 novembre da prenotare su www.progettiamocilfuturo.it/famiglie.

“Se si considera che nel corso del 2020 prima del Salone i webina per i genitori avevano già superato le 3mila presenze il segnale è chiaro – conclude l’assessore Cavo – quello di una grande attenzione delle famiglie

che continueremo a cogliere e seguire con incontri mirati per aiutarle ad accompagnare le scelte dei loro ragazzi”.