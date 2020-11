Levanto: i socialisti ricordano Giorgio Delbene

Dai socialisti di Levanto e della Riviera riceviamo e pubblichiamo

I socialisti di Levanto e della Riviera ricordano Giorgio Delbene a quattro anni dalla scomparsa (13-11-2016).

“Vecchio” socialista, Giorgio ha dedicato la sua vita alla comunità Levantese e della Riviera. Non ancora maggiorenne, si iscrive al Psi agli inizi degli anni ’60 partecipando, nel corso del tempo, attivamente alla vita del partito locale e non solo. Eletto per la prima volta Consigliere Comunale di Levanto nel 1971, è stato Presidente della Comunità Montana della Riviera, più volte Vice-Sindaco, Assessore e Consigliere al Comune di Levanto ininterrottamente per 44 anni. Sempre attento ai più deboli e bisognosi, nonostante la malattia che ha segnato i suoi ultimi anni di vita, non mai smesso di mettere il suo impegno politico a disposizione degli altri.