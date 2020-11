Lavagna: “Io, Alex Scardavilli, e le basse insinuazioni”

Da Alex Scardavilli consulente sindaco di Lavagna, riceviamo e pubblichiamo

Faccio seguito al mio comunicato del 7 novembre scorso con cui annunciavo l’incarico nello staff del Sindaco Mangiante.

È stato con grande entusiasmo che ho aderito subito alla realizzazione di un nuovo progetto che coinvolgendo nuove forze vuole ampliare i servizi offerti alla cittadinanza più debole e più bisognosa in un contesto di emergenza dove ci si ammala., si soffre e dove le vili strumentalizzazioni dovrebbero non esistere e tutti dovremmo lavorare con spirito di solidarietà e condivisione.

Evidentemente mi sbagliavo: certe persone preferiscono continuare a lavorare sulle bugie e sulle insinuazioni piuttosto che sul bene comune.

Mi spiace per il Sindaco, per tutta la maggioranza e per tutti coloro, e sono tanti anche tra chi strumentalizza, che con slancio si adoperano per portare aiuto e sostegno nell’attuale stato di necessità; insinuazioni striscianti non si addicono certamente ad una Amministrazione che, riconosco, nel principio di discontinuità non ha avuto e neppure vuole avere alcun rapporto o anche solo interlocuzioni con amministrazioni precedenti.

Confido comunque che la volontà di portare un po’ di serenità sia superiore ad imbarazzanti viltà.