Incidente di Quezzi, morta la sedicenne ustionata

Dall’ufficio stampa dell’Asl 3 riceviamo e pubblichiamo (La ragazza era con amici quando è stata investita da un scooter in fiamme dopo che un ragazzo era piombato con l’auto sullo scooter posteggiato e su un gruppo di giovani; il conducente era fuggito, ma era stato subito rintracciato)



Si comunica che questa mattina alle 7.30 è deceduta la paziente sedicenne ricoverata in Terapia Intensiva presso il Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale di Villa Scassi con ustioni di terzo grado sul quaranta per Centro della superficie corporea. Il decesso è avvenuto per stato settico, successivo alle gravissime ustioni riportate, che ha generato insufficienza respiratoria, cardiaca e renale. La paziente era rimasta coinvolta due settimane fa nell’incidente di Quezzi insieme ad altre due coetanee.