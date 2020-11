“Il morbo infuria, il pan ci manca, Conte sventola bandiera bianca”

La pandemia dirompente ricorda la celebre lirica “Le ultime ore di Venezia” scritta da Arnaldo Fusinato (Schio 1817-Verona 1888). L’unico fatto positivo, nell’attuale situazione, è che il premier Conte non sventola affatto bandiera bianca (la lirica dice “Sul ponte sventola bandiera bianca” di fronte alla strapotenza austriaca) e resiste ai pareri discordanti di molti esperti e alle richieste delle Regioni. Al momento non è ipotizzabile nessuna alternativa di governo, che rappresenterebbe un salto nel buio.

Il “morbo” invece infuria più che mai e il “pan ci manca” è una realtà che peserà a lungo; non solo sulle categorie più colpite, ma su tutti.

Non siamo tecnici e non sappiamo se il “liberi tutti” estivo abbia influito sui contagi esterni dovuti, come era previsto, al cambio di stagione. Se ciò è vero i positivi dovrebbero aumentare all’arrivo della stagione invernale e del freddo che fino ad oggi ci ha risparmiato.

Se il morbo impone la chiusura di esercizi con danni economici enormi, resta difficile capire perché non vengono sanzionate le persone che non indossano la mascherina (o la portano impropriamente). Camminando per le strade si notano parecchi trasgressori; il numero dei sanzionati risulta minimo. Se occorre combattere la battaglia contro il virus ognuno deve fare la propria parte. Nessuno deve alzare bandiera bianca.