Cogorno: ragazza truffata, scattano le denunce

A Lavagna, l’Arma locale, a conclusione di indagini scaturite a seguito di una denuncia sporta da una studentessa di 22 anni, abitante a Cogorno, sono stati deferiti in stato di libertà per “truffa in concorso” uno studente 18 enne di Bergamo e la complice, una 53 enne pakistana abitante a Brescia, già nota alle forze dell’ordine per aver commesso reati analoghi. In particolare lo scorso mese di agosto, la ragazza aveva messo in vendita, su un sito on-line specializzato, una chitarra. Contattata dalla 54 enne, che si fingeva interessata allo strumento, con artifizi e raggiri induceva la ragazza a seguire le indicazioni fornite dalla truffatrice facendole effettuare diverse ricariche sulla carta post-pay del complice, per un totale di circa 1.800 euro, valore attribuito allo strumento.