Chiavari: tamponi rapidi per i dipendenti del Comune

Approvata durante la giunta di oggi, la delibera relativa all’avvio di una campagna straordinaria di rilevazione dell’infezione da Covid-19 per tutti i dipendenti del comune di Chiavari.

“In continuità con quanto già realizzato durante la prima ondata di contagi di aprile, l’amministrazione comunale ha deciso di attivare una nuova campagna gratuita di screening per tutti i dipendenti che, su base volontaria, vorranno sottoporsi al tampone rapido, strumento di prevenzione e contenimento della diffusione del coronavirus. Nello specifico si tratterà di due tranche di test, che partiranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di tutelare al massimo i dipendenti pubblici” spiega l’assessore al personale e alla sanità, Giuseppe Corticelli.

Aggiunge il sindaco Marco Di Capua “Visto l’incremento costante dei positivi al Covid19 nella nostra città, che per la prima voltano sfiorano i 300 casi su una popolazione di oltre 27 mila abitanti, e considerata la necessità di fronteggiare prontamente il possibile rischio di focolai interni, abbiamo disposto test rapidi per tutti i dipendenti comunali per non correre il rischio di chiudere il Comune, primo presidio sul territorio, e garantire la sicurezza di chi frequenta i locali per l’erogazione di servizi essenziali”.