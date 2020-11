Chiavari: “il bandolo social” con Oscar Farinetti

Dall’associazione di cultura politica ‘il bandolo’ riceviamo e pubblichiamo

Cari amici, vi proponiamo una piccola presentazione del nostro ospite di questa settimana:

Imprenditore italiano. Figlio dell’uomo politico, partigiano e imprenditore Paolo, a partire dalla fine degli anni Settanta si è dedicato a trasformare l’attività commerciale del padre, UniEuro in omaggio agli ideali europeisti del suo fondatore, in una catena di grande distribuzione di elettronica di consumo, di cui è stato amministratore delegato e presidente, dopo la cessione di UniEuro fonda la società Eataly: nata con l’intento di valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio attraverso la commercializzazione di prodotti di aziende artigianali locali e privilegiando il modello dello slow food propugnato da Carlo Petrini per una nuova consapevolezza sulle scelte e i comportamenti alimentari, la catena di distribuzione e degustazione di italian food ha aperto il suo primo punto vendita a Torino nel 2007 per estendersi poi in varie altre città italiane e all’estero. Eataly ha 42 negozi in 15 nazioni, ogni giorno vende 800.000 prodotti italiani e mette a tavola 350.000 persone.

Creatore nel 2017 del parco agroalimentare Fabbrica italiana contadina (Fico) a Bologna, Farinetti è anche editore e scrittore (Coccodè. Il marketing pensiero di Oscar Farinetti, 2008; Sette mosse per l’Italia: un viaggio in barca a vela da Genova a New York con Giovanni Soldini e un po’ di amici, 2011; Storie di coraggio. Dodici incontri con i grandi del vino, con S. Hayashi, 2013; Mangia con il pane. Storia di mio padre nella Resistenza, 2015; Nel blu.La biodiversità italiana, figlia dei venti, 2015; Ricordiamoci il futuro. Sette storie e un riassunto, 2017; Breve storia dei sentimenti umani, 2019; Serendipity. 50 storie di successi nati per caso, 2020), mentre una sua biografia è stata pubblicata da A. Sartorio nel 2008 sotto il titolo Il mercante di utopie. La storia di Oscar .Farinetti, l’inventore di Eataly.

Il suo è un messaggio di ottimismo di cui abbiamo necessità in questo momento di grandi dubbi sul futuro: come usciremo da questa esperienza? Torneremo ad una vita normale? Come dovremo porci? Quesiti a cui Farinetti da una sua personalissima risposta, una ricetta fatta con poche parole e tanta concretezza, ma con l’esortazione che se ne può uscire solo connettendo le nostre menti.

Buona visione da: il bandolo.