Chiavari. Covid: conferenza sindaci, chiesta la convocazione

Gestione del covid nell’Asl 4. Il territorio sembra insoddisfatto se non insofferente. Mancano sufficienti informazioni su una situazione complessa. Questa mattina convocati da Giusepe Corticelli si sono riuniti i presidenti dei distretti socio-sanitari: Pier Giorgio Brigati (Rapallo); Fiammetta Maggio (Chiavari), Lucia Pinasco (Sestri Levante). Presente anche, da remoto, il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio.

Sono stati dibattuti un po’ tutti i temi che necessitano di chiarimenti della Asl 4: l’evolversi della situazione covid; la situazione delle case di riposo; i percorsi dei pazienti; la situazione tamponi; la cura delle altre patologie.

Ma, fatto importante, la richiesta della Conferenza dei sindaci che nonostante l’emergenza covid non viene convocata da quasi un anno; i sindaci oltre essere informati direttamente della situazione in atto e potranno dare utili indicazioni in base alle esperienze vissute dai loro Comuni.