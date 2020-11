Casarza: va a funghi e si perde, ritrovata dal marito

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Servizio Regionale Ligure Relazioni Esterne, riceviamo e pubblichiamo

Era per funghi nella zona del monte Pu, a Casarza Ligure, assieme al marito. Ad un certo punto, però, i due si sono separati e di lei, una donna di origine egiziane residente nel levante, si sono perse le tracce. L’uomo, così, ha allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati subito i Carabinieri. A seguire contemporaneamente sono intervenuti anche Soccorso Alpino Liguria e Vigili del Fuoco.

La donna, in un primo tempo, sembrava essere scomparsa. Non aveva con sé nemmeno il telefono cellulare. In realtà non si era allontanata di molto. A ritrovarla è stato lo stesso marito. Lei è apparsa in buone condizioni, è stata avvolta in una coperta termica del Soccorso Alpino ed è rientrata a casa, rifiutando il trasporto al Pronto Soccorso.