Camogli: scalinata “Martiri delle Foibe, senza luci adeguate

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che il percorso della scalinata “Martiri delle Foibe” presenta nelle ore notturne difficoltà e pericolo per chi la percorre, in particolare nella discesa per mancanza assoluta di illuminazione e con la presenza di luci abbaglianti nel tratto sottostante di Largo Simonetti

Interpella

per conoscere se si ritiene opportuno intervenire con la sistemazione di adeguata illuminazione all’inizio delle discese e del piano della metà scalinata nonché della discesa che giunge in Largo Simonetti.