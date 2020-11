Caccia: “Grave tirare per la giacca il prefetto per consentirla”

Da Saba Wesser, Presidente Zandra riceviamo e pubblichiamo

La recente richiesta fatta da parte della Regione Liguria al prefetto, in merito al via libera per la caccia anche spostandosi tra i vari comuni, è grave! In un momento così difficile e con tutte le emergenze del caso, dove lo stesso Presidente Toti, proprio ieri in un suo post sulla pagina facebook ha scritto: “Primo giorno in zona arancione per la Liguria. Vedere molte saracinesche abbassate, i nostri ristoranti e bar chiusi, o aperti solo per l’asporto, deve essere per tutti noi un ulteriore motivo per rispettare le nuove misure, con prudenza e attenzione in modo da tornare al più presto alla normalità”, come è dunque possibile, che si è pensato di chiedere e di disturbare il prefetto, per consentire ai cacciatori di violare tali disposizioni?

Sappiamo bene quanti incidenti per tale ‘hobby primitivo e crudele’, vi siano ogni settimana, ove vengono impegnati i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco, ed il personale ospedaliero che si ritrovano già in uno stato gravoso?

E la Regione, (come è giusto che sia), continua ad invitare la popolazione a fare sacrifici e a stare in casa…

I cacciatori non portano la mascherina, fanno assembramento, sono forse esenti dal contagio? Senza contare che l’età di queste persone è alta, proprio quella fascia a cui è vivamente consigliato di rimanere a casa, dove anche in questo caso, avendo contatti sia durante la battuta di caccia e con i familiari, questo permetterebbe la diffusione del virus.

E grave che le Regioni e ancor di più il Governo, permettano ancora tale attività, in un periodo dove tutti fanno sacrifici, dove le persone muoiono per il Covid 19, e non si abbia un minimo di coscienza.

In barba alla gente che ha chiuso la propria attività, in barba a chi lotta tra la vita e la morte, in barba al sistema scolastico, in barba ad una emergenza sanitaria! Questa decisione, denota poco rispetto per chi oggi vive in grosse difficoltà economiche, sociali, e anche di depressione per un futuro incerto!

Al Presidente Toti, solo pochi giorni fa, ho inviato una lettera, dove chiedevo di prendere in considerazione, la sospensione della caccia almeno la domenica.

Sarebbe stata gradita una sospensione almeno in questo periodo di lockdown… La regione Liguria, avrebbe dimostrato tatto, sensibilità e rispetto, nei confronti di ogni essere vivente. Mi spiace davvero tanto.

La caccia non è essenziale! L’onesto lavoro dei cittadini, lo è!

In un momento così storico per il nostro Paese, ove si chiede a tutta la popolazione di restare a casa e di chiudere le proprie attività, attraversando così, grosse difficoltà economiche, sociali, la caccia invece viene consentita?

Un lavoratore, ha meno diritti di un cacciatore?

Un lavoro è ritenuto dunque non essenziale, mentre la caccia lo è?