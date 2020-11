Sestri: smaltimento ingombranti, sanzione da 6.000 euro

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sestri Levante, in collaborazione con la Polizia Municipale di Sestri Levante hanno identificato l’autore di n° 3 abbandoni di rifiuti ingombranti pericolosi e non pericolosi effettuati nei giorni scorsi in alcune località dei comuni di Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese.

Si tratta di M.A., di anni 52, residente a Sestri Levante che ha così smaltito diversi rifiuti provenienti da un suo recente trasloco. Lo stesso ora rischia fino a 6.000 Euro di sanzioni amministrative che gli sono state notificate.

Dovrà anche recuperare e smaltire correttamente a sue spese i rifiuti abbandonati.

è utile sapere che tutti i residenti nei comuni della val Petronio in regola col pagamento della TARI possono conferire gratuitamente tali rifiuti presso l’Ecocentro di Bargone (Casarza Ligure) o presso il Centro Ecologico di via Salvi a Sestri Levante.