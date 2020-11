Regione: “Anziani, perché mi sono astenuto sull’ordine del giorno della Lega”

Da Claudio Muzio, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare riceviamo e pubblichiamo

Quello degli anziani, della loro tutela e delle azioni da mettere in campo a loro sostegno è un tema tremendamente serio, che non può certo essere affrontato né tanto meno risolto con ordini del giorno generici in Consiglio Regionale.

Conosco bene le complesse problematiche legate al mondo degli anziani e sono profondamente convinto che la questione non possa essere esaurita con il voto di un odg di poche righe. Per questo mi sono astenuto sul documento presentato dagli amici della Lega.

Su questo tema mi sono fortemente impegnato negli scorsi cinque anni, anche nella mia veste di presidente della Commissione Sanità, incarico che ho avuto l’onore di ricoprire negli ultimi mesi della passata legislatura. In campagna elettorale, poi, mi sono speso e ho assunto impegni puntuali, che cercherò di concretizzare in questo nuovo mandato, ad esempio sulla questione dei ricoveri nelle RSA, che pesano economicamente sulle famiglie in maniera molto gravosa: c’è un bisogno enorme di posti convenzionati per rendere questo peso più leggero.

Questo è solo uno dei tanti problemi da affrontare e sui quali occorrerà un impegno determinato, con azioni socio-sanitarie di sistema e provvedimenti mirati, capaci di incidere su uno dei nodi centrali a cui la politica in Liguria è chiamata a dare risposte serie e concrete. In questa direzione è andato, va è andrà il mio impegno.