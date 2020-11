Recco: nove milioni di opere pubbliche; nel 2021 primo park in via Roma

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo presenta il Programma Triennale delle Opere Pubbliche da oltre 9 milioni di euro

Per l’annualità 2021 sono previsti interventi per 2 milioni e 500mila euro



Investimenti per la messa in sicurezza del territorio, riqualificazione del lungomare, parcheggi d’interscambio, dragaggio del golfo e molto altro ancora. Il programma triennale delle opere pubbliche è stato approvato dalla giunta comunale presieduta dal sindaco Carlo Gandolfo e prevede un importo di oltre 9 milioni e 680mila euro, da dividersi tra gli interventi programmati sino al 2023.

“Il piano che abbiamo adottato individua gli obiettivi per il prossimo triennio. Contiene alcuni tra i principali elementi di trasformazione della città, che avevamo inserito nel programma di mandato, e fissa gli impegni economici necessari per realizzarli. Ci aspettano tre anni molto intensi tra progettazioni, appalti ed esecuzione dei lavori. Grazie all’attività degli uffici siamo riusciti a dare vita a una programmazione concreta, in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo.

Nel dettaglio: 2 milioni e 500mila euro sono previsti nella prima annualità per il dragaggio del Golfo di Recco (500mila euro) e per il nuovo parcheggio d’interscambio di via Roma (2 milioni di euro). Per il 2022 le risorse raddoppiano: a disposizione ci sono 4 milioni e 900mila euro. Due milioni e 500mila euro sono destinati al nuovo parcheggio di interscambio di via Liceti e in elenco ci sono anche la ricostruzione della berma soffolta a protezione dell’abitato (900mila euro), il dragaggio della foce del torrente Recco (950mila euro), la mitigazione del rischio idrogeologico nelle frazioni per cui sono previsti 550mila euro. La riqualificazione del lungomare (2 milioni di euro) e la realizzazione della strada carrabile di accesso al cimitero di Polanesi (280mila euro) sono in programma nel 2023.