Recco: “Emergenza, bene l’erogazione di 400.000 euro”

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di “Civica” riceviamo e pubblichiamo

Bene ha fatto l’amministrazione comunale a stanziare ulteriori 400 mila euro per mitigare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica, finanziando misure a sostegno delle attività economiche e delle famiglie in condizioni di maggiore difficoltà.

Per effetto del riparto dei fondi che lo Stato ha messo a disposizione dei comuni, quello di Recco ha ricevuto complessivamente un milione e 39.827 euro.

Si tratta di risorse destinate a compensare le perdite delle entrare correnti, a finanziarie le misure idonee a garantire la continuità assistenziale, il sostegno all’imprese commerciali e a quelle artigianali senza dover variare il saldo finale del bilancio.

Altri fondi in denaro saranno stanziati ad aprile del prossimo anno, sulla base dei fabbisogni che i singoli comuni andranno a censire e a comunicare allo Stato entro la metà del corrente mese di novembre.

Gli importi più sopra elencati evidenziano come vi sia lo spazio finanziario per implementare le misure già adottate ed estendere la platea delle persone da sostenere o degli operatori economici ai quali alleggerire il carico fiscale.

Inviteremo il sindaco a farlo e, sempre nell’ambito di una seria e responsabile collaborazione istituzionale, continueremo a fornire il nostro contributo di idee e proposte.

Se saranno accolte dal sindaco e dall’amministrazione (come è sostanzialmente avvenuto sino ad oggi), a trarne beneficio sarà l’intera comunità.