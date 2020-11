Recco: divieto di stazionamento esteso a tutta la città

Dallo staff del Sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha esteso a tutto il territorio comunale il divieto di stazionamento e/o assembramento nelle strade e nelle scalinate di accesso alle zone periferiche e collinari della citta’;

In particolare:

∙ il divieto di stazionamento e/o assembramento delle strade e scalinate adiacenti la Chiesa di Megli e sul sagrato antistante la Chiesa stessa;

∙ il divieto di stazionamento nella scalinata di collegamento tra Via Liceti ed il piazzale antistante la stazione ferroviaria e nel piazzale stesso;

Conferma:

Il divieto di stazionamento nelle scalinate:

∙ Salita Maestre Pie;

∙ Salita Priaro sia nel tratto situato nei pressi della stazione ferroviaria che nel tratto adiacente Via Privata Palme;

∙ Salita San Martino e la scalinata “Santa” situata fra l’edificio del Liceo Scientifico “Nicoloso da Recco” e l’ex Ospedale

Il divieto di stazionamento nelle aree circostanti il supermercato Carrefour sito in Via IV Novembre e nella Via Romana;

Il divieto di assembramento e di accesso nelle aree verdi situate in Piazzale Ricina (detta Valleverde) tranne l’area giochi disciplinata come al punto successivo;

Il divieto di assembramento nelle aree giochi situate su tutto il territorio comunale, nelle quali possono accedere soli i minori di anni 12 ed i loro accompagnatori, dalle ore 8.00 alle ore 22.