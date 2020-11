Asfaltatura sulla strada provinciale Recco-Camogli; traffico a senso unico alternato e lunghe attese al semaforo (prima immagine). Sulla stessa provinciale, in via Mazzini a Camogli, senso unico alternato (con tempi accettabili) per i lavori effettuati da Iren alle condutture dell’acquedotto (foto in basso). Altro semaforo da giorni a Camogli, sulla comunale via Cuneo, per i lavori al cantiere dei box privati interrati.