Recco: Café Philo, martedì 17 in videoconferenza

Da Café Philo riceviamo e pubblichiamo

Carissime Amiche e carissimi Amici di Café Philo,

come dimenticare le nostre meravigliose serate insieme, i nostri discorsi, i nostri sorrisi e gli abbracci…

Ora sembra che non sia più quel tempo, ma possiamo restare vicini nella cultura e nel desiderio di conoscere, inaugurando uno spazio comune, inedito e tutto da scoprire.

Ritorniamo a guardare le piccole cose buone, così ordinarie da essere straordinarie.

Ci ritroveremo ancora per dialogare e confrontarci, per condividere liberamente emozioni, paure e speranze, per raccontare le nostre storie.

Ovidio e le sue Metamorfosi ci invitano a immaginare scenari possibili: i miti potranno forse regalarci sguardi nuovi, per abitare insieme questo tempo.

Vi aspettiamo martedì 17 novembre dalle 19.30 alle 21.00 (più o meno) su ZOOM.

A moderare l’incontro Cristina.

A presto!

Per accedere al Café Philo online: https://us02web.zoom.us/j/84356487306?pwd=RG8xdnA5cmM2NWdOckZMeUhEU00rdz09

Nel frattempo Vi segnaliamo che è nato think tank filosofia (https://www.thinktankfilosofia.org/), un’associazione che organizza laboratori e incontri basati sul dialogo filosofico, per favorire il confronto con persone e idee da tutto il mondo: una sfida al sapere! www.thinktankfilosofia.org, provate a dare uno sguardo…