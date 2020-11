Rapallo: scarichi acque piovane, pulizia dei canali

A Rapallo proseguono gli interventi di pulizia della rete delle acque bianche. La ditta specializzata aspira il materiale depositato, costituito principalmente da polvere, sabbia, pietrisco, mozziconi.

I lavori di pulizia, per favorire lo scarico delle acque piovane, proseguiranno sull’intero territorio per prevenire allagamenti proprio in caso di forti piogge. A programmare e seguire i lavori, l’ufficio tecnico con la supervisione dell’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio.

Nella foto l’operazione pulizia in corso Italia