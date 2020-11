Rapallo: esumazione a San Pietro nel campo “Oleandro”

Esumazione di circa 350 salme dal campo “Oleandro” del cimitero di San Pietro a Rapallo. Le salme possono essere esumate dopo un decennio dalla sepoltura; possono presentarsi completamente mineralizzate; in caso contrario possono essere cremate col consenso della famiglia o lasciate al loro posto per altri cinque anni.

Il costo di esumazione è di 172 euro per ogni salma mineralizzata e 100 per ogni salma non mineralizzata e nuovamente inumata. Il compito è stato affidato alla ditta “Sanitaria Servizi Ambientali Srl” con sede a Gavardo (Brescia) per un importo complessivo di 91.500.