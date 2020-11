Ne: “Contenitori rifiuti da sostituire a Tescona”

Dal gruppo Consiliare “Unità democratica per Ne” riceviamo e pubblichiamo” il testo dell’interrogazione relativa alla sostituzione contenitori rifiuti in località Tescona

I sottoscritti consiglieri comunali, a seguito diverse segnalazioni da parte dei frazionisti di Campo di Ne, si rivolgono alla Civica Amministrazione per porre la seguente interrogazione.

In Loc. Tescona tra i civici 81 e 92 da diversi mesi i contenitori per la raccolta della plastica e della carta hanno i coperchi rotti e pertanto sarebbe opportuna la loro sostituzione tenuto conto, tra l’altro che in suddetta Località, fortunatamente, vi sono nuovi residenti.

Si ritiene inoltre necessario chiedere la sostituzione del contenitore per l’umido con uno più capiente.

Per quanto sopra si invitano le SS.LL a fornire risposta scritta, in merito alle iniziative che saranno ritenute più opportune per una rapida risoluzione di quanto segnalato.

Distinti saluti.

I Consiglieri Comunali Unità Democratica per Ne

Nobile Giuseppe Cassinelli Alessandro

Firmato Il Capogruppo: Marco Bertani