Liguria arancione: tanti bar aperti con colazioni da asporto

Felice sorpresa questa mattina per i tanti lavoratori che iniziano l’attività di prima ora o per i pendolari che si avviano a prendere i primi treni. Molti i bar aperti, rigorosamente senza tavolini (all’interno e all’esterno). Il caffé o il cappuccino vengono serviti in bicchierini o bicchieri di plastica; chi vuole le brioches le trova freschissime, appena consegnate dai panificatori. La colazione viene consumata a debita distanza dai bar. L’invito è quello di conferire i bicchierini nei cestini senza gettarli a terra.