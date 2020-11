Lavagna: “Un nostro progetto per piazza Torino”

Da Guido Stefani e Aurora Pittau, consiglieri comunali di “Officina Lavagnese”, riceviamo e pubblichiamo

Un progetto per piazza Torino

Facendo seguito ad una nostra lettera dello scorso giugno, con cui segnalavamo al Sindaco e all’Assessore competente lo stato di degrado di alcune zone della città, con particolare riferimento a piazza Torino e a via Tedisio, vogliamo oggi sottoporre all’Amministrazione Comunale un nostro progetto per la sistemazione di piazza Torino, progetto che riteniamo di basso costo di realizzazione e di manutenzione.

Piazza Torino è una delle più ampie piazze della città e si caratterizza per essere la porta di accesso alla città per coloro che, turisti e pendolari, scendono dal treno. In realtà non si configura come una vera e propria piazza in quanto attraversata da viali e controviali che ne impediscono una fruizione pedonale nel suo complesso. Non sono presenti servizi pubblici e locali, fatta esclusione per il Circolo Ricreativo Ripamare. La piazza si articola però in due grandi aree verdi, separate dal viale che immette in Corso G. Mazzini. Queste due aree verdi sono state per moltissimi anni le aree di gioco per tutti i bambini e i giovani del quartiere e di riposo per gli anziani. Le essenze principali presenti erano le palme, i bellissimi pini marittimi e i lecci oltre a grandi cespugli di pitosforo. Oggi i giardini sono pressocché abbandonati dagli abitanti e poco o niente mantenuti, se si escludono saltuari tagli delle erbacce. Anzi buona parte delle essenze di alto fusto sono state abbattute e i pini sono totalmente scomparsi.

La proposta che vogliamo fare, come Officina Lavagnese, consiste nella trasformazione della piazza in un piccolo giardino botanico in cui nelle diverse aiuole vengano interrate le piante caratteristiche della macchia mediterranea: pitosforo, corbezzoli, oleandro, mirto, rosmarino, salvia, menta, piante grasse e fichi d’india e le essenze d’alto fusto: pini marittimi, lecci.

Ogni aiuola potrebbe contenere alcune di queste piante ed essere attrezzata con cartelli esplicativi. Si potrebbe inoltre completare il giardino con l’inserimento di rocce dei minerali tipici della liguria, con le relative descrizioni.

Questo progetto potrebbe essere realizzato sulle aiuole esistenti senza costose modifiche.

Questa sistemazione darebbe alla piazza una connotazione particolare valorizzandola con caratteristiche culturali e turistiche visto anche la sua collocazione proprio davanti alla stazione ferroviaria.