Deiva Marina: viabilità a singhiozzo sull’A12 fino a Carrodano

di Guido Ghersi

Ispezioni alle gallerie autostradali dell’A12 Sestri Levante-Livorno e, di conseguenza, viabilità a singhiozzo. Tutto ciò per lo svolgimento di alcune attività di verifica con i georadar all’interno delle gallerie comprese nel tratto tra Deiva Marina e Carrodano. La concessionaria Salt ha ordinato fino alle ore 17 di venerdì 20 novembre la chiusura della carreggiata Sud in direzione Livorno dal km. 60 + 663 al km. 62 + 557 circa. Il traffico sarà deviato sul corrispondente tratto della corsia di sorpasso dell’opposta carreggiata, opportunamente attrezzata a doppio senso di circolazione. Per la durata dei lavori vietato il passaggio ai veicoli e ai trasporti eccezionali.