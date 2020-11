Chiavari: Tari, al via le agevolazioni; ecco chi può farne richiesta

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Chiavari informa la cittadinanza che a partire da oggi, 11 novembre 2020, è possibile presentare istanza di accesso all’agevolazione tariffaria per il pagamento della T.A.R.I. per l’anno 2020. Potranno fare domanda coloro che hanno un valore Isee inferiore o uguale a € 5.000.

«L’agevolazione prevede la copertura totale della tassa o in percentuale del totale della stessa, in base al numero dei potenziali beneficiari o comunque nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate. I nuclei familiari titolari di Isee ordinario, per i quali è peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a quella dell’anno precedente, possono presentare anche l’attestazione di Isee corrente – spiega l’assessore ai servizi sociali, Fiammetta Maggio – Un gesto concreto di attenzione verso le famiglie, una misura che si accompagna ad altre messe in campo per sostenere le categorie più fragili, colpite ancor di più dalla pandemia».

Il modulo per effettuare la domanda è scaricabile dal sito www.comune.chiavari.ge.it, oppure a disposizione della cittadinanza presso l’ufficio front office in piazza N.S. dell’Orto; una volta compilato e corredato degli allegati richiesti (attestazione Isee ordinario e corrente, cartella Tari 2020 e documento d’identità), deve essere consegnato all’ufficio Protocollo oppure inviato all’indirizzo protocollo@comune.chiavari.ge.it.

Il termine per presentare la domanda è fissato al 4 dicembre 2020; per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0185/365413 – 0185/365357.