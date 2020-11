Chiavari: lieve, ma continua l’aumento dei contagi

La tabella riassuntiva della situazione covid di Chiavari è chiara perché; a differenza di altre, dà un immediato confronto con la giornata precedente. La voce guariti poi è una iniezione di ottimismo, sperando sempre che nessuno abbia strascichi.

Dice il sindaco Marco Di Capua: “Rispetto a ieri abbiamo avuto 31 (tutti a domicilio e nessuno in ospedale) nuove persone positive al virus e 24 guarigioni (tutti a domicilio, nessuna dimissione da ospedale). I ricoverati in ospedale rimangono fermi a 24. Pertanto, i positivi chiavaresi passano dai 272 di ieri ai 279 di oggi, di cui 24 sono ricoverati e 255 al loro domicilio”

Prosegue Di Capua: “Da oggi, la Liguria è classificata ‘zona arancione’.

Per evitare ulteriori restrizioni, è necessario non abbassare la guardia e rispettare le norme anti contagio: utilizzare la mascherina in tutti i casi indicati da apposita ordinanza comunale e disposizioni governative, mantenere il distanziamento interpersonale e lavarsi spesso le mani.

Nell’ultima settimana sono stati effettuati 5 verbali per non uso di mascherine”.