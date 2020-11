Chiavari: “Attenzione, i calendari di raccolta dei rifiuti sono errati”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo una nota di Aprica in merito all’errata consegna dei flyer informativi relativi ai calendari di raccolta dei rifiuti cittadini

Informiamo i cittadini e le imprese del Comune di Chiavari che, per cause non addebitabili direttamente alla società Aprica né tantomeno all’Amministrazione Comunale, sono stati distribuiti erroneamente dei calendari di raccolta dei quali non se ne dovrà tener conto e dovranno essere eliminati. Aprica, scusandosi per il disagio arrecato, comunica che a brevissimo riprenderà nuovamente la distribuzione, non prima di aver provveduto ai necessari aggiornamenti del documento.