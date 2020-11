Camogli: via Repubblica, apertura prolungata da domani al 27 marzo 2021

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

A Camogli il sindaco Francesco Olivari ha firmato l’ordinanza: ad oggetto “Nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato Centro Storico. Disciplina temporanea della circolazione veicolare e della sosta nel centro cittadino nel periodo dal 12 novembre 2020 al 27 marzo 2021”.

…Ordina

In deroga ordinanza n. 61 del 21/10/2015, per le motivazioni esposte in

premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza la circolazione dei veicoli è così disciplinata:

a) Nel periodo dal 12 novembre 2020 al 27 marzo 2021, nei giorni feriali, eccetto il Mercoledì, dalle ore 5.00 alle ore 19.00 è consentita la circolazione a tutti i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore ai 3,5 t nella via Ruffini (strada comunale), via Piero Schiaffino, piazza Amendola, via Repubblica, piazza Simone Schiaffino, via XX Settembre;

b) Nello stesso periodo nelle giornate di mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 è consentita la circolazione a tutti i veicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore ai 3,5 t nelle vie sopra indicate;

c) In tale periodo in via Repubblica è consentita la sosta solo per brevi operazioni di carico e scarico, massimo 60 minuti con l’obbligo di indicare l’ora di arrivo;

d) Negli orari sopra indicati nella via Ruffini (strada comunale), via Piero

Schiaffino, piazza Amendola, via Repubblica, piazza Simone Schiaffino, via XX Settembre vige il senso unico da ponente a levante;

e) Nello stesso periodo e negli orari sopra indicati agli stessi veicoli è consentita la sosta nelle aree di parcheggio delle vie sopra citate con la disciplina vigente normalmente nelle stesse durante il periodo in cui non vige la Zona a Traffico Limitato.

ordinanza n. 98