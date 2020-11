Camogli: nuova area fitness, proseguono i lavori

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Al “Viale dei Cipressi”, lungo il torrente Gentile, proseguono i lavori della nuova area fitness.

L’intervento, coordinato per il Comune di Camogli dall’architetto Maurizio Canessa e diretto dall’architetto Cristiana Mortola di Rapallo, riqualificherà un’area di oltre seicento metri quadrati lungo il torrente Gentile, con grandi potenzialità di fruizione per i cittadini, data la sua vicinanza al centro, e anche per i turisti che si avviano verso San Rocco, ingresso al Parco di Portofino.

I lavori sono realizzati dall’Impresa GAM di Paini Giuseppe & C. con sede in Genova, che sta rispettando i tempi di esecuzione nonostante le non facili condizioni meteorologiche e il complicato periodo emergenziale.

Nell’area troveranno posto attrezzature professionali per l’attività sportiva all’aperto, fra le quali una cyclette, una palestra ginnica attrezzata, una seduta con spalliera, un attrezzo canoa, un cross trainer, una panca inclinata, uno step.

Lo spazio avrà un nuovo impianto con punti luce artistici forniti dalla Ditta Neri e dalla Ditta Linea Light, aziende leader nel settore dell’illuminazione.

L’area fitness sarà completata con la piantumazione di numerose specie arbustive tipiche della macchia mediterranea, fra cui corbezzoli, mirti e rosmarini.

Valore dell’opera: oltre 75 mila euro.