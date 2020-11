Camogli: monastero di San Prospero, benedizione del cantiere

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

A Camogli hanno preso pieno avvio i lavori di ripristino di due facciate del monastero di San Prospero, sede dei Benedettini Olivetani. Oggi dom Francesco, che recentemente ha ricevuto l’ordinazione presbiteriale, insieme ai confratelli e al priore dom Beda, ha voluto impartire la benedizione al cantiere e a chi vi lavora. Il termine dell’intervento, effettuato dall’azienda Bonvissuto Domenico dei Figli Francesco e Rosario snc di Santhià, in provincia di Vercelli, è previsto per fine gennaio. L’importo complessivo dei lavori è stimato in 140.000 euro. “La famiglia Bonvissuto da oltre vent’anni frequenta Camogli e il nostro monastero – spiega dom Francesco – Sono amici e quindi ci sono venuti incontro con un trattamento economico particolare. Alcuni privati ci daranno un contributo e confidiamo che anche le istituzioni ci diano una mano”.