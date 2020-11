Brugnato: in centro attivi nuovi semafori con i sensori

di Guido Ghersi

A Brugnato, in media Val di Vara, da questa settimana sono attivi i nuovi semafori ultra tecnologici ed installati all’incrocio tra la S.P. n.° 7 e via Antica Romana. I nuovi impianti sono regolati da sensori radar e magnetici in modo da renderli flessibili alle variazioni di traffico che si presentano nelle ore del giorno e della settimana. Il costo del lavori è stato di 27mila euro, finanziati dal Governo nell’ambito di un bando ad hoc, riservato ai Comuni con meno di 5 mila abitanti ed hanno consentito anche la sostituzione delle lampade semaforiche con luci a led. Inoltre saranno anche installati dissuasori rialzati in via San Lazzaro per limitare la velocità dei mezzi, per un importo di 18.750 euro in parte coperti da un finanziamento regionale.