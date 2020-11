Avegno: “Ex oleificio Capurro, quale futuro?”

Da Margherita Ceravolo e Paolo Pinna, Gruppo Consiliare Attiva Avegno, riceviamo e pubblichiamo

Considerato l’avvio dei lavori di demolizione dei fabbricati presenti nell’area denominata ex oleificio Capurro, in data odierna abbiamo presentato questa richiesta:

Oggetto: riqualificazione area ex oleificio Capurro – richiesta Commissione Capigruppo

I sottoscritti Margherita Ceravolo e Paolo Pinna, Consiglieri di minoranza del gruppo Attiva Avegno, all’interno del Consiglio Comunale di Avegno,

preso atto del permesso di Costruire n°4 del 15/10/2020 rilasciato alla Capurro leo & Figli srl per i lavori di demolizione senza ricostruzione dei manufatti incongrui presenti all’interno del distretto TRZ1 del PUC, che prevede anche il trasferimento al privato dei crediti edilizi derivanti dalle demolizioni;

premesso che il Comune di Avegno ha avuto accesso al contributo di cui alla legge regionale 23/2018 pari ad euro 22600, per la prima fase di progettazione degli interventi di rigenerazione urbana, architettonica ed ambientale dell’area degradata dell’ex oleificio Capurro e che la progettazione deve ricomprendere la costituzione di complessi multifunzionali e aree con servizi di interesse collettivo ;

visto che la progettazione preliminare con annesso schema di assetto urbanistico deve essere approvata in Consiglio Comunale entro il dicembre 2020 e che contestualmente dovrà essere approvato aggiornamento delle norme del distretto del PUC relative al TRZ1;

considerato infine che dovrebbe essere prioritario per l’amministrazione rendere quanto più possibile pubbliche se non partecipate le scelte decisionali sul futuro di un’area centrale per il nostro comune che attende di essere riqualificata da almeno 25 anni;

Tutto ciò premesso

Richiedono

urgente convocazione della commissione dei capigruppo consiliari alla presenza dei tecnici incaricati alla redazione della proposta progettuale di riqualificazione urbana dell’area, per prendere visione delle scelte attuate, con particolare riferimento agli spazi ed aree di interesse collettivo, al fine di poter eventualmente proporre modifiche o integrazioni.