A-12: barriere fonoassorbenti, tre dirigenti ai domiciliari

Manutenzione autostrade. L’inchiesta della Procura di Genova ad una svolta. Arresti domiciliari per Giovanni Castellucci, amministratore delegato all’epoca del crollo del ponte Morandi; Paolo Berti, direttore centrale operativo e Michele Donferri Mitelli già responsabile manutenzioni, Altri tre dirigenti sono stati interdettoi per un anno. Si tratta di: Stefano Marigliani, già direttore del primo tronco di Autostrade; Paolo Strazzullo, ex responsabile delle ristrutturazioni del ponte Morandi; massimo Meliani.

I provvedimenti a seguito dell’inchiesta sulle barriere fonoassorbenti che riguarda anche l’A-12 nel tratto che attraversa il Tigullio, parallela a quella sul crollo del ponte Morandi.