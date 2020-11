Tamponi: Toti rassicura il sindacato Sap della Polizia

Dalla Segreteria regionale Sap Liguria riceviamo e pubblichiamo

Le Forze di Polizia, in questi tempi di grave emergenza, sono state impegnate in misura massiccia e in prima linea nella difesa dei diritti e della sicurezza dei cittadini, specialmente nelle fasi iniziali della crisi, vigilando costantemente sul rispetto delle prescrizioni e delle norme sul contenimento della pandemia.

Oggi, sebbene siano stati superati i problemi iniziali,come la disponibilità di mascherine, si affacciano ulteriori problemi legati alla disponibilità ed effettività di sottoporre i colleghi al test Covid attraverso il tampone. I Poliziotti vengono spesso in contatto, a causa della specificità della professione che svolgono, con molteplici soggetti, nelle più disparate situazioni.

Se tra questi vi fosse un soggetto positivo, potrebbe accadere, “come purtroppo è accaduto nei giorni scorsi”, che interi turni di servizio vengano posti in isolamento fiduciario in attesa di essere sottoposti al test, che normalmente avviene in tempi medio lunghi. Ciò comporterebbe l’assenza dal servizio di numerosi Poliziotti e questo, a causa degli organici ridotti dai tagli più volte denunciati, avrebbe quale conseguenza la contrazione del servizio oggi difficilmente compensabile e sostenibile, specialmente in questo momento difficile, dove la criminalità ha iniziato ad occupare l’intero territorio Ligure, con truffe, furti anche in negozi ed abitazioni e qualche rapina.

Per questi motivi, abbiamo voluto incontrare in videoconferenza il Governatore della Regione Liguria Dr. Toti.

L’incontro è avvenuto ieri pomeriggio, presenti per la Regione Liguria il Dr. Giovanni Toti e il Commissario Straordinario Dr. Walter Locatelli, mentre per il Sap c’erano il Segretario Regionale Salvatore Marino e il Segretario Provinciale di Genova Giacomo Gragnano.Ai rappresentanti della Regione, sono state delineate le enormi difficoltà che stanno attanagliando la Polizia di Stato in Liguria, riguardo l’attuale emergenza sanitaria, ed in particolar modo la mancanza di tamponi molecolari e di vaccini antinfluenzali. Il Dr. Toti, riconoscendo alla Polizia di Stato un ruolo importantissimo specialmente in questo momento particolare, ha assicurato la fornitura alle Questure sin da subito di un congruo numero di tamponi molecolari,e nelle settimane successive di vaccini.

Questo risultato è un chiaro segnale dell’efficienza del sistema della sicurezza che passa anche attraverso la sinergia con tutti i soggetti Istituzionali deputati alla gestione della sanità pubblica, che evita un iter burocratico lungo, a vantaggio soprattutto dell’operatività e l’efficienza della macchina della sicurezza, oggi indispensabile per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica