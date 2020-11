Sestri: da domani controlli nel centro storico, parchi, arenile

Dalla pagina facebook della sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio

Abbiamo appena terminato un incontro con la Polizia Municipale e le forze dell’ordine per intensificare i controlli in modo coordinato per l’applicazione delle indicazioni dell’area arancione. Da domani e fino al 25 novembre occorre rispettare le nuove restrizioni sugli spostamenti, oltre che sul rispetto delle norme di utilizzo della mascherina e distanziamento.

In particolare saranno monitorati gli accessi alla citta’, i parchi, gli arenili, il centro storico.