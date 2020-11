‘Santa’: “Tamponi a mezzo camper, l’amministrazione ci risponda”

Dall’Ufficio stampa di Progetto Santa Insieme con voi riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni abbiamo protocollato in Comune la nostra proposta (in allegato) di un servizio di tamponi mobile da effettuarsi sul territorio per mezzo di un camper.

In attesa di una risposta dell’Amministrazione che siamo certi sarà positiva, ci siamo chiesti – e chiediamo ai nostri concittadini- quali potrebbero essere i motivi di un rifiuto.

– Perché no, visto che il servizio garantirebbe minori spostamenti dei pazienti e minori assembramenti?

– Perché no, visto che già alcuni medici di base hanno aderito al progetto di effettuare tamponi nei loro studi o presso i drive through?

– Perché no, visto che anche le pubbliche assistenze collaborerebbero al progetto?

– Perché no, visto che Asl, messa al corrente non ha esplicitamente espresso un diniego?

– Perché no, visto che i costi a carico del comune si limiterebbero al noleggio del camper e ad un contributo alle PA?

– Perché no, se non perché la proposta viene dall’Opposizione?



…Perché no?