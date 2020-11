‘Santa’: “Tagli ai privilegi e servizi efficienti ai cittadini”

Dal Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Alla luce della nuova emergenza sanitaria che investe tutto il territorio nazionale, si chiede ai nostri rappresentanti al Governo di accelerare il taglio dei privilegi e degli stipendi ai politici e togliere i premi di produzione ai dirigenti dello stato. Occorre più che mai in un momento difficile per il paese dove chiudono attività commerciali, molta gente non ce la fa a mangiare, sia la politica che la pubblica amministrazione diano un segno.

Altresì, chiediamo a gran voce una sanità pubblica specialmente nel nostro comprensorio e nella nostra regione. Più che mai a gran voce i cittadini chiedono ospedali sicuri, personale medico e paramedico, stop alle liste di attesa lunghe per favorire la sanità privata a pagamento. Basta chiacchiere o polemiche, occorre agire subito a tutti i livelli di governo.