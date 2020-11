Recco: “Oltre 400 mila euro per far fronte alla crisi”

Dallo staff del Sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo riassume il pacchetto delle nuove misure straordinarie adottate da settembre per sostenere famiglie e imprese e mitigare gli effetti negativi che la crisi causata dalla pandemia avrà inevitabilmente sull’economia della città.

Sostegno Sociale

Integrazione reddito

– 100mila euro – Le famiglie riceveranno da 200 a 800 euro da utilizzare per il pagamento di bollette e per gli acquisti. Il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 32mila euro, riferito all’anno 2019.

Sostegno agli affitti

– Contributi al pagamento del canone di locazione per l’anno 2020, rivolto alle famiglie in difficoltà con un Isee non superiore ai 16.700 euro. Stanziamento previsto 72mila euro.

Sostegno agli affitti Covid

– Contributi a integrazione del canone di locazione per lavoratori dipendenti e autonomi, con reddito non superiore ai 32mila euro, che hanno sospeso l’attività in relazione all’emergenza Covid. Stanziati fondi per 25mila euro

Centro di Ascolto Vicariale

-Incremento del contributo per il Centro che, in stretta collaborazione con i servizi sociali comunali, individua i nuclei familiari che hanno situazioni di morosità incolpevole con le utenze domestiche o con il canone di affitto, oppure i nuclei familiari che sono stati sfrattati e hanno individuato un nuovo alloggio per il quale devono allacciare le utenze, dare le mensilità in anticipo, fare il trasloco. Il contributo del Comune è di 25mila euro.

Scuola

– le famiglie con figli iscritti all’Istituto Comprensivo, plessi di Recco, sono state esonerate dal pagamento della prima rata (da settembre a dicembre 2020) dei servizi di refezione e di trasporto scolastico. Lo stanziamento per coprire le minori entrate è di 117.566;

– le famiglie con figli che usufruiscono dei servizi scolastici presso altri plessi, al di fuori del territorio comunale, possono chiedere il rimborso della spesa sostenuta, per il trasporto e la refezione, nel periodo settembre – dicembre 2020. Stanziati per il rimborso spese 10mila euro.

Fiscalità

Ulteriore riduzione della Tari:

– per le famiglie con ISEE non superiore a 16.700 euro o nucleo familiare con 20mila euro e 4 figli a carico, riduzione del 50% della Tari 2020;

– per le imprese riduzione forfettaria del 25% della parte variabile delle tariffe Tari/Tarig, approvate per l’anno 2020, aggiuntiva rispetto alle altre agevolazioni già applicate (prima riduzione del 25%) per un totale del 50%. Stanziamento per le minori entrate stimate di 23mila euro.

Riduzione tariffe dei parcheggi a pagamento

– Aggiornamento delle tariffe per le aree di sosta a pagamento per agevolare famiglie e attività commerciali. Il piano temporaneo prevede la tariffa € 0,50 per ogni ora di sosta per residenti o possessori di abbonamento ZSL e tariffa di € 1,00 per ogni ora di sosta per i non residenti, dal 1° novembre al 10 gennaio 2021. Lo stanziamento per le minori entrate è di 52mila euro.