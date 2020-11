Recco: bombe su Recco, una cartolina di Ferraris-Guglieri

Da Carlo Guglieri riceviamo e pubblichiamo

Oggi 10 novembre ricorre il 77° anniversario del primo dei 27 bombardamenti che distrussero completamente la città di Recco. Purtroppo a causa della pandemia oggi non ci saranno pubbliche commemorazioni ma solo la messa in parrocchia con la deposizione da parte del sindaco della corona d’alloro all’altare delle vittime. A tutti noi che fortunatamente non abbiamo vissuto quei momenti spetta il compito di ricordare le sofferenze dei nostri padri.

Citando il discorso di Papa Paolo VI all’Assemblea delle Nazioni Unite “JAMAIS PLUS LA GUERRE”.

La cartolina di Ferraris-Guglieri