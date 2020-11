RASSEGNA STAMPA. Da domani in zona arancione

Oggi, martedì 10 novembre, auguri a Leone. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: ossessionare (tormentare con insistenza; molestare in modo continuo ed assillante). Proverbi: “In tempo di guerra chi afferra afferra”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Ancora 67 contagi e 2 morti; nel Tigullio 1.551 positivi”; “Per Ghio decisione saggia vista la situazione ospedaliera”; “Sindacati all’attacco: ospedali al limite, subito assunzioni”; “Test sui soci della Bianca a Rapallo, un positivo ogni dieci tamponi”; “Controlli, multati tre baristi a Sestri Levante, due persone sanzionate per le mascherine”; “Bonus trasporto in sicurezza, i taxisti di Rapallo ci sono”; “A Chiavari si cercano volontari per la mensa dei poveri”. Covid economia: “Questa nuova chiusura per bar e ristoranti sarà una Caporetto”.

Moneglia: Guida Golosario, due premi a un ristorante. Moneglia: schianto in galleria atti in Procura. Lavagna: raccolta ingombranti, centro chiuso in via Garibaldi. Chiavari: nuovo defibrillatore a Ri Alto. Chiavari: proseguono i lavori in corso Lima. Chiavari: assegnato il premio Iris. Chiavari: alpini più forti dei vandali.

Santa Margherita Ligure: rissa di luglio, denunciati altri 5 studenti.

Recco: novembre inoltrato, mancano ancora i docenti, rivolta dei genitori.