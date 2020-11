Rapallo: prossima riapertura di via Diaz e piazza Cile

Proseguono a Rapallo anche i lavori effettuati da Iren per ultimare completamente il depuratore. Nei prossimi giorni dovrebbe finalmente chiudere il cantiere di via Diaz, permettendo così la riattivazione del traffico in un punto strategico e interessato alla riqualificazione, in corso, degli “alberghetti”. Iren ha promesso anche l’imminente sgombero della parte che occupa in piazza Cile.

Nella zona di Villa Queirolo, nell’alveo del torrente Boate, sono in corso le operazioni di posa e di collegamento delle tubature al servizio dell’impianto di depurazione, in fase di completa attivazione. Al lavoro tecnici specializzati e particolari strumentazioni che consentono di effettuare lnterventi a tre metri di profondità sotto l’alveo.