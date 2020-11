Rapallo: “Covid-positivi, serve più assistenza domiciliare”

Dal circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il circolo PD Rapallo vede certamente di buon grado il nuovo punto “drive through” per effettuazioni tamponi di ricerca covid-19 a Rapallo, presso l’Ospedale di San Pietro di Novella.

Vuole però proporre maggiori aiuti a casa e chiede altresì di implementare fin da subito l’assistenza domiciliare per tutti i casi risultati positivi e posti in quarantena, nonché per le di loro famiglie.

Le Persone in isolamento passano molto tempo al telefono per chiedere informazioni, a volte anche banali, spessissimo di facile risoluzione.

Una buona percentuale di loro vanno poi in crisi per eccesso di preoccupazione, all’uopo basterebbe poco per migliorare la situazione scongiurando così qualsiasi accesso improprio presso le strutture sanitarie già ampiamente provate e poste sotto pressione dalla nuova ondata di ritorno pandemica.

In virtù di questo problema il PD Rapallo chiede di implementare per la città e le sue frazioni, l’attività domiciliare di assistenza diretta attraverso infermieri di famiglia in stretto coordinamento con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Siamo convinti che attraverso queste scelte andremmo a ridurre i costi e tempi di riposta sanitaria, garantendo maggiori risultati sia in termini terapeutici che di riduzione dei lassi di ripresa e restitutio ad integrum dei pazienti-utenti.

Propone inoltre di velocizzare la risposta a tutti questi bisogni della cittadinanza implementando l’attività di volontario civile sia telefonica di sostegno e informazione che di aiuti diretti concreti domiciliari.