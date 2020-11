Covid: Liguria arancione, tra sette giorni nuovo esame

Tanto tuonò che piovve. E così ieri nel pomeriggio, annunciata da un conduttore televisivo su Rai1, si è saputo che la Liguria, da domani, sarà zona arancione con bar e ristoranti chiusi, il divieto di spostarsi da un Comune all’altro ed una mazzata a economia e occupazione. Avremo i consueti controlli a chi valica un “confine”, ma scarsi interventi su chi ignora l’uso corretto della mascherina. L’ordinanza resterà in vigore due settimane, ma tra sette giorni ci sarà un nuovo esame in base alla situazione contagi-ricoveri-gravità.

Per quanto riguarda la Asl 4, questa mattina è prevista una manifestazione sindacale a Chiavari in piazza dell’Orto per denunciare alcune carenze come la mancanza di personale; temi che per altro sembrano riguardare l’intera nazione impreparata a gestire questa seconda ondata. La direttrice Bruna Rebagliati, che era stata insediata dall’ex assessora Sonia Viale, nonostante un ufficio stampa, sembra filtrare le notizie solo a determinate testate; afferma che per aprire un reparto covid all’ospedale di Rapallo mancano circa 100 infermieri e dieci medici; personale – aggiungiamo che deve avere una specifica preparazione.