Concessioni: “Vendita su aree pubbliche, verso la fine di un incubo”

Dal presidente regionale di ANVA (associazione nazionale venditori aree pubbliche) della Liguria Giulio Rossi riceviamo e pubblichiamo

“Quanto comunicatoci dall’Ass. Benveduti di Regione Liguria non può che dare speranza ad un intero settore, che sta vivendo come le altre attività economiche una fase drammatica, specie per i fieristi esclusi dai decreti ristori – commenta Giulio Rossi, Presidente ANVA-Confesercenti Liguria – speriamo davvero di essere arrivati alla parola fine di un incubo che sembrava già aver trovato un iter conclusivo nel 2017, ma che poi ha visto l’ennesimo colpo di scena di una farsa costruita su dieci anni di discussioni inutili, che hanno penalizzato gli investimenti e generato incertezza e situazioni borderline, affossando ulteriormente il settore”.

“Adesso l’importante è che ci sia il massimo del coordinamento e delle uniformità di procedure tra i 234 comuni della Liguria – prosegue Rossi – e che vista la situazione non vengano richieste marche da bollo e soprattutto diritti di segreteria che oggi non sarebbero sostenibili per chi deve rinnovare anche centinaia di concessioni. In questo senso richiederemo un incontro con ANCI per offrire la massima collaborazione possibile, ma chiedere il sostegno di tutte le amministrazioni comunali per gli operatori mercatali e fieristi e le altre categorie coinvolte”.

Se le linee guida verranno confermate, le nuove concessioni verranno rilasciate con presentazione d’istanza di rinnovo da parte del titolare e dureranno fino al 2032.

Il provvedimento coinvolge mercati settimanali (c.d. Merci Varie), mercati coperti e occupazioni suolo extra mercato, ma anche edicole, bar e artigiani che esercitano l’attività dentro chioschi posizionati su aree pubbliche (sono invece esclusi dall’ambito di applicazione i dehors che hanno specifico regime).