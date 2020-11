Cogorno: a 6 anni dall’alluvione “ancora grazie a chi ha aiutato il prossimo”

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Come ogni anno, il 10 di Novembre è una data che il Comune di Cogorno non dimenticherà mai. Sei anni fa esatti, San Salvatore di Cogorno fu colpita dalla terribile alluvione con l’esondazione del fiume Entella. Volontari della Protezione Civile nazionale con più di una ventina di squadre, volontari delle pubbliche assistenze locali, semplici cittadini, giovani e meno giovani, tutti con un unico obiettivo: aiutare e ripulire dal fango case, giardini, garage, strade e marciapiedi, aree pubbliche e aree private.

“Il 10 Novembre è una giornata in cui vogliamo richiamare quel senso di responsabilità e di solidarietà che in quei giorni dell’alluvione avevamo ricevuto e che dobbiamo ricordare oggi ancora più fortemente – ha detto il vicesindaco del comune di Cogorno, Enrica Sommariva -. Oggi, possiamo uscire da questo difficile momento di emergenza sanitaria solamente con la responsabilità e l’auto protezione. Stiamo attenti ai nostri comportamenti: come esistono le norme di autoprotezione di protezione civile per salvarci dalle alluvioni, dobbiamo proteggerci da questo virus molto più invisibile e subdolo. Se rispetteremo le norme e i comportamenti da adottare, rispetteremo e aiuteremo il prossimo e solo così riusciremo a superare questo triste momento storico”.

L’invito, in occasione dell’anniversario dell’alluvione è stato ribadito anche durante le celebrazioni del 4 novembre scorso per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: “Rispettiamo le norme e usiamo la testa – ha concluso il vicesindaco Sommariva -. Ricordiamoci di chi ha difeso la nostra Patria e la nostra libertà donandocela. Anche se in maniera minore rispetto all’ora, anche oggi ci viene chiesto questo, per battere definitivamente il virus”.