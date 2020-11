Chiavari: infermieri in piazza

di Giuseppe Valle

Si è svolta questa mattina in piazza N. S. dell’Orto una manifestazione degli infermieri per sollecitare le competenti autorità (cioè la Direzione dell’Asl 4 e Alisa) a prendere al più presto provvedimenti per poter sostenere la situazione ospedaliera che va di giorno in giorno peggiorando, sia per i lavoratori di questo fondamentale settore, sia per l’utenza.

Spiega Libero Gianelli, del sindacato Cgil, che in piazza questa mattina ci sono solo lavoratori non in servizio, allo scopo di non sottrarre personale all’utenza; le richieste riguardano percorsi sicuri per i malati di covid, più personale per assistere i pazienti e soprattutto assunzioni di altre figure professionale, con somma urgenza. I concorsi sono bloccati e molti lavoratori accedono alla pensione o si dimettono per vari motivi.

Libero Gianelli

Il sindaco Marco Di Capua e l’assessore Corticelli hanno dato la massima disponibilità per sostenere le richieste dei lavoratori. La facoltà di rispondere a tali domande non è tanto nel Tigullio ma a Genova.

La critica che viene mossa ai responsabili della Sanità è che durante il periodo estivo non si sia predisposto un piano efficace per affrontare l’ondata di ritorno del covid, ampiamente prevista da tutti gli esperti.