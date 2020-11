Chiavari: il covid segna il passo, un positivo in meno

Un velo di speranza dai dati che giungono da Chiavari. Così spiega Marco Di Capua sindaco della città: “Rispetto a venerdì abbiamo avuto 7 (tutti a domicilio e nessuno in ospedale) nuove persone positive al virus e 8 guarigioni (6 a domicilio, 2 dimissioni da ospedale). I ricoverati in ospedale scendono quindi dai 26 di ieri ai 24 di oggi. Pertanto, i positivi chiavaresi passano dai 273 di ieri ai 272 di oggi, di cui 24 sono ricoverati e 248 al loro domicilio”

E guardando al futuro Di Capua non si stanca di raccomandarsi ai concittadini: “Da domani, come era ampiamente prevedibile, la Liguria sarà classificata ‘zona arancione’. Per evitare ulteriori restrizioni, è necessario non abbassare la guardia e rispettare le norme anti contagio: utilizzare la mascherina in tutti i casi indicati da apposita ordinanza comunale e disposizioni governative, mantenere il distanziamento interpersonale e lavarsi spesso le mani”.