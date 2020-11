Chiavari: Cima Prod ha ultimato il casting per il film “Il Morso del Ramarro”

Dall’ufficio stampa di Cimaa Prod Srl riceviamo e pubblichaamo

Rispettando tutte le misure di sicurezza anti Covid-19, spalmato tra fine settembre e fine ottobre è terminato il primo round del casting per il film ‘Il Morso del Ramarro’, che sarà tratto dal libro di Valeria Corciolani, bravissima e prolifica scrittrice nota a livello nazionale, socia di CIMA Prod.

Sono già stati individuati e verificati i possibili primi attori, che giungeranno anche da molto lontano, garantendo importanti coproduzioni internazionali.

Grande la partecipazione ligure ai casting: hanno risposto all’appello 160 persone, di tutte le età. Dopo una prima scrematura, sono stati selezionati 53 attori, suddivisi tra primi attori, parti secondarie e comparse. Inoltre, sono stati individuati 22 professionisti per il cast tecnico, organizzativo e logistico.

“Ricordiamo – afferma Nerio Bergesio, presidente di CIMA Prod – che il film verrà girato, sperando in una migliore situazione sanitaria, nel mese di aprile 2021. Le riprese si svolgeranno quasi interamente a Chiavari e questa sarà una grande e importante vetrina per la città e per tutto il Tigullio. È già partita la stesura della sceneggiatura e del trattamento: nell’ultimo periodo, si è aggiunto un nome di grande rilievo nel panorama internazionale, che sicuramente darà un grandissimo contributo al ‘dipanarsi’ della trama e che sarà presentato ufficialmente a dicembre. Non si esclude, alla conclusione dello scritto, di convocare un ulteriore casting, questa volta però specifico per i personaggi mancanti”.

Attualmente sono in fase di avanzata trattativa alcuni “product placement” con aziende di caratura internazionale, dimostratesi molto interessate a questa produzione.

Venerdì 13 novembre, dalle ore 21.00 alle ore 22.00, CIMA Prod farà il punto della situazione, in diretta sulla propria pagina Facebook, a questo link: https://www.facebook.com/cimaprodsrl

Alla diretta saranno presenti: Nerio Bergesio, presidente di CIMA Prod; Maria Lodovica Marini, regista e sceneggiatrice de ‘Il Morso del Ramarro’; Valeria Corciolani, autrice del libro e soggettista. L’incontro sarà moderato dalla conduttrice Michela Resi. L’organizzazione sarà coordinata da Chiara Molteni.

Il libro ‘Il Morso del Ramarro’, fu pubblicato dalla Corciolani con Emma Books nel marzo del 2014: fu uno dei primi, acclamati lavori, della scrittrice chiavarese, divenuta poi nota al grande pubblico grazie alle avventure della colf Alma e dell’ispettore valdostano Jules Rosset.

Ne ‘Il Morso del Ramarro’, i protagonisti sono tre ricchi rampolli annoiati che scelgono il furto d’appartamento per dare un guizzo d’adrenalina alle loro giornate vuote.

Nella carrellata di personaggi, sfilano un professore raffinato e burbero, un farmacista latin lover, un capitano in pensione e un vispo pescatore, decisi a portare a termine la loro impresa in barba all’età. Poi, ecco una badante peruviana che non sa più quale sia ‘su casa’; un giovane medico del pronto soccorso alle prese con un inquietante mistero; una mamma single alle prese con ex marito fedifrago, suocera complice, zia anziana, nuovi amori, figlia adolescente e due gemellini terribili. Persone diverse, ma con una cosa, anzi un luogo, in comune: la palazzina liberty in cui vivono, in una cittadina di mare. Lì prendono vita e si snodano le loro storie, i personaggi si annodano, i sentimenti si chiariscono e ci accompagnano con gustosa ironia alla soluzione dell’enigma. Che era partito da un semplice ciondolo. A forma di ramarro…